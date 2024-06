Tras desperdiciar las ocasiones más claras del partido, los locales administrativos terminaron tanto la primera, como la segunda parte. De esta manera el partido se fue al alargue.

Comenzando el primer tiempo complementario, el futbolista pinulteco, Joel Motta, mandó al fondo de la red de sus rivales, el único tanto del partido, lo cual les valió para conseguir la segunda vacante en la máxima categoría del futbol nacional.

Cabe recordar que, hace 9 días, en el cierre de la llave final, del Apertura 2024 de la Primera División, el cuadro búfalo se enfrentó al Deportivo Marquense, contra quienes terminaron cayendo 2-0, gracias a los goles de Frank de León y Paolo Dantaz.

Tras la derrota, Copalera se quedó sin premio en la temporada, pues no pudo coronar en ninguna de sus oportunidades. Caso contrario, el de los de Pinula, quienes si pudieron consagrarse en la primer parte de la campaña.

De este modo, los hombres de Eddy Arenas, lograron un hito al meterse por primera vez en su historia a la categoría de oro del balompié guatemalteco. Recordemos que, los equipos que perdieron el derecho a estar en liga nacional esta temporada fueron Coatepeque y Zacapa.

Al respecto de su conquista, el autor del único tanto del partido, Joel Mota, comentó que: "Venía pensándolo toda la semana, me salió el gol de la victoria (él viene del ascenso a primera), se hizo un proyecto sólido, escalando poco a poco, a pesar de todo somos de la liga mayor, este equipo no bajó los brazos, la familia nunca nos dejó rendirnos. A veces no da el cuerpo, ni la mente, pero sí el corazón, que sabía que teníamos que ganar esto".

Por su lado, Javier Colli, resaltó que: "No somos ejemplo para ningún equipo en Guatemala, muchos dicen <Miren a Pinulteca, no les pagaron y salieron campeones y ascendieron>, pero no son así las cosas, pasamos malos momentos, nadie nos regaló nada, tenemos un carácter increíble de todos, el grupo más unido desde que llegué a Guatemala. Nos aferramos a eso, la única salvación que teníamos para tener una oferta mejor, era el ascenso".