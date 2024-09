Venezuela golea a una Guatemala que se despide del Mundial sin puntos

La Bicolor no puede ante la Vinotinto y cae por goleada en el último partido de la fase de grupos, que dio el pase para los venezolanos a la siguiente ronda.

Este domingo 22 de septiembre se disputó el tercer partido de la fase de grupos donde Guatemala cayó ante su similar de Venezuela 7-3, que clasifica a la siguiente fase del Mundial de Uzbekistán.

La Azul y Blanco venía de ser goleada por Francia e Irán, pero a pesar de eso una victoria de dos goles ante los venezolanos le daba la clasificación a los octavos de final.

Desde los primeros minutos del partido, ambos equipos demostraron una actitud ofensiva. Guatemala trató de tomar la iniciativa en el juego, manteniendo una buena posesión del balón e intentando llegar con peligro al arco venezolano. Sin embargo, los sudamericanos lograron organizarse bien en defensa, lo que complicó las oportunidades claras de gol para los guatemaltecos.

Restando 4 minutos y 26 segundos para finalizar el primer tiempo, Guatemala logró romper el marcador con un gol de Jenner Paniagua. Esta anotación le dio un respiro a la selección guatemalteca, que hasta ese momento había estado buscando con insistencia abrir el marcador.

Sin embargo, la alegría fue breve, ya que Venezuela no tardó en responder. En los minutos finales de la primera mitad, los venezolanos anotaron dos goles que les permitieron dar vuelta al partido y terminar el primer tiempo con ventaja de 2-1.

Al regresar para el segundo tiempo, el equipo sabía que debía presionar más para no solo empatar, sino ganar por la diferencia necesaria. Venezuela supo aprovechar las oportunidades que tuvo. El tercer gol venezolano llegó en un momento crítico del partido, aumentando la diferencia a 4-1 y alejando aún más a la bicolor de su objetivo de clasificar.

Este gol complicó las aspiraciones guatemaltecas, que seguían necesitando anotar dos goles para igualar el marcador y luego otro tanto para asegurar la clasificación. El pitazo final marcó el 7-3 a favor de los sudamericanos, dejando a la selección guatemalteca fuera de la fase de octavos de final del Mundial de Futsal 2024, donde Nelson Tagre y Marvin Sandoval fueron los que descontaron para Guatemala.

Al finalizar el partido el guardameta José Reyes, indicó "Lamentablemente no se nos dio, estamos destrozados, toca dar la cara y pedir una disculpa, felicitar al rival porque ellos también juegan. Creo que los rivales con los que nos topamos por algo son top mundial, son realidades diferentes, no tenemos excusa, lastimosamente tocó arriesgar en este juego y no se dieron las cosas. Sabíamos que uno iba ceder y nos tocó a nosotros, errores infantiles lo marcaron", sentenció.

La selección de Guatemala se despide así del Mundial de futsal en Uzbekistán sin haber conseguido ninguna victoria en los tres partidos de la fase de grupos.