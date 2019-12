Video: Confuso incidente entre la seguridad con perros y la afición crema

Aficionados de Comunicaciones culparon a un integrante de la seguridad de supuestamente haberle dado órdenes a un perro para que atacara a las personas que intentaban entrar a la general norte del estadio nacional Doroteo Guamuch.

El incidente ocurrió este 19 de diciembre, durante el primer tiempo del encuentro entre Comunicaciones y Municipal por el partido de ida de semifinales del Torneo Apertura.

Según el video, la seguridad aparta al integrante de su equipo, pero aficionados insistían en señalarlo de presuntamente haber ordenado al animal que atacara a la gente.

Desbordada por la afición, la organización no pudo dar en tiempo las entradas a la afición, por lo que muchos no pudieron ingresar desde el principio del juego. Hubo remolinos entre la seguridad y los cremas, mas no se reportan por el momento personas lastimadas.