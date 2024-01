VIDEO | El entrenador de la Selección de Guatemala reacciona al sorteo y rivales de la Bicolor rumbo al Mundial 2026

“Sabemos que es duro. Panamá y Jamaica hoy por hoy son los equipos más fuertes de Concacaf (ya que no están México, Estados Unidos ni Canadá por ser sede), está claro”, dijo el entrenador y continuó: “No quiere decir que no se les pueda ganar, pero nos tocó uno de los más duros”.

“Del bombo 3 la Republica Dominica era el más fuerte. Ya nos conocemos, un equipo muy fuerte, ellos nos ganaron en el Sub-20 y está calificado para París 2024. Con Jamaica jugamos la Copa Oro hace pocos meses, el partido fue muy parejo, pero creo que podemos ganar”.

Sobre los otros rivales del grupo, Tena refirió que pese a no conocerlos, los estudiarán. “De Dominica no sabemos mucho, vamos a estudiarlo, el otro rival también podremos seguirlo”.

Tena consideró que tiene dos rivales fuertes en su grupo, pero que considera que su equipo es capaz de ganar si se lo propone, además, también afirma que Guatemala debe aprovechar la oportunidad de ir al Mundial.

“Jamaica y Republica Dominicana son fuertes, pero podemos ganarles, creo que tenemos que pensar en pasar a siguiente ronda”.

“Guatemala ha venido creciendo y vamos a llegar muy bien preparados”.

Sobre el formato, el mexicano dijo que es algo raro, pero que deben adaptarse.

“Es un formato algo raro para todos, es parejo, hay que adaptarse de la mejor manera y prepararse y no confiarse”.

“Tenemos una gran oportunidad, tenemos que luchar todos juntos para aprovecharla al máximo, pero tenemos que ir paso a paso, pensar primero en los dos primeros de junio de 2024”, finalizó.