Video: Equipo de la Universidad de San Carlos abandonó el juego de la semifinal por gol fantasma marcado en su contra

El árbitro Hansy Ajcabul, primero hizo la señal de que se siguiera jugando y posteriormente al a su asistente quien aparénteme convalidó la acción, sumado al festejo del equipo rival, cambió su decisión y terminó validando la anotación.

Dicha situación despertó la molestia en el conjunto universitario, y el técnico López tomó la decisión de sacar a su equipo del terreno de juego ante la injusta validación de la anotación.

“Esta determinación es responsabilidad mía, mis jugadores ya no van a salir, no los voy a arriesgar más, todo el estadio lo vio. Las decisiones arbitrales no fueron iguales para los dos”, dijo el técnico paraguayo.

Juan Rubén cuando se refirió a que no iba a arriesgar a sus jugadores, fue para evitar que por los ánimos fuera de control, el árbitro Ajcabul expulsara a algunos de los futbolistas y eso le perjudicaría más ya que el 26 de junio jugarán por el ascenso a la Segunda División.

La medida tomada por el timonel de la “U” puede acarrar no solo la perdida del encuentro con marcador de 3-0, también con una multa y por ende la eliminación de semifinal.

Pero aún habrá que esperar el informe arbitral y la postura por parte del Órgano Disciplinario de la Liga Tercera División.