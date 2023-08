VIDEO | Espectacular media volea de Rotondi con el que Municipal sacó su primer triunfo en el Manuel Felipe Carrera

Sin embargo, el momento crucial llegó cuando Matías Rotondi, ariete argentino, logró romper el empate con una media volea que no solo significó su primero en el campeonato, sino que también marcó su gol número 28 en el estadio Manuel Felipe Carrera. Este logro lo igualó en la lista de romperredes históricos del inmueble con la leyenda Carlos Ruiz, un hito impresionante que quedará grabado en la historia del fútbol guatemalteco.

Sobre la hora, el cubano, recién ingresado Yasniel Matos, logró embocar el tercero con un frentazo al ángulo de la portería que defiende el excrema, Kevin Moscoso.

En lo que respecta a los resultados acumulados en el certamen, ambos equipos han tenido un desempeño irregular hasta el momento. Municipal ha cosechado dos derrotas, una victoria y un empate en las primeras cuatro jornadas.

Por su lado, los “netoboys” no han podido ganar en el mismo período de tiempo. Al finalizar el encuentro, el delantero del cuadro edil quiso dedicarle su gol a la “afición fiel” y tampoco pudo darle nombre a su poco ortodoxa definición. “No se me quería dar, pero pudo llegar un lindo gol, que me pone feliz. Fue una definición rara, la verdad que ni me acuerdo, media tijera si fue, pero lo importante es que se abrió el arco y pudimos ganar. Lo tengo que ver en la tele porque no me acuerdo mucho. Es para la afición fiel porque la verdad que es difícil perder tantos partidos de local y la afición sigue estando, así que el tanto es para ellos”, comentó.

Mirando hacia adelante, tanto Municipal como Mixco se enfrentarán a nuevos desafíos en la próxima semana. Municipal está programado para visitar a Zacapa, el sábado 26 a las 20:00 horas, en un enfrentamiento que seguramente mantendrá a los aficionados al filo de sus asientos. Por su parte, Mixco se enfrentará a Achuapa, el mismo día pero a las 16, en una oportunidad para buscar su primera victoria de la competición en el estadio Santo Domingo.

En otros resultados, a primera hora Cobán le pegó a Xela con el marcador más corto y el gol de los príncipes lo hizo Thales Moreira con una peculiar celebración.

Además, Comunicaciones comenzó ganando en el Israel Barrios, pero no pudo aguantar la mínima diferencia cortesía de Jorman Aguilar y terminó igualando gracias al tanto de José Palma.

