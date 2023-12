VIDEO | Guastatoya califica a semifinales dejando en el camino a Antigua GFC con un empate sin goles en El Pensativo

La noche de este sábado, Antigua no logró remontar la desventaja que arrastraba desde el miércoles pasado ante Guastatoya, al igualar sin goles en el suelo del estadio Pensativo.

Esto porque los coloniales necesitaban darle la vuelta a los goles que Omar Domínguez Palafox y Jonathan Estrada les endosaron a mitad de semana en el David Cordón Hichos.

Y en este contexto, los antigüeños buscaron la portería rival desde el minuto 3, sin embargo, este no dio frutos y sí resultó en la lesión del jugador visitante, Wilson Pineda, luego de que este chocara con el ariete, Romario Da Silva. Recordemos que el hombre gol de Pezzarossi durante la temporada regular, Dewinder Bradley, no pudo ser de la partida esta noche por lesión. En la misma línea, Andy Ruiz, tampoco pudo estar con los suyos por la fractura de mandíbula que sufrió en el juego de ida.

🫂 Jose Almanza y su gesto de solidaridad con Andy Ruíz, tras una lesión en la mandíbula que lo ha dejado fuera del Apertura 2023. pic.twitter.com/Ri1wNgBuwd — Antigua Esportiva (@antiguaesportiv) December 3, 2023

Después, al 21, el número 26, Cristian Jiménez, tuvo la oportunidad de recortar uno en el global, pero su remate no fue lo suficientemente atinado para poner en problemas al portero visitante, Adrián De Lemos.

Al 32, el ariete brasileño, tuvo la más clara hasta ese momento, cuando Oscar Santis ganó la línea de fondo por la derecha y con el pase de la muerte dejó solo a Da Silva que entraba por izquierda. Romario, incómodo por la marca defensiva, tuvo que recortar para su pierna menos hábil, lo que le restó fuerza al derechazo que sacó y que no complicó demasiado a De Lemos.

Tres minutos después, Oscar Castellanos pudo romper la paridad, pero al corte, llegó el dorsal número 22, Wilson Pineda. De nuevo, Santis fue el asistente en otra buena incorporación por su banda.

Sobre el final del primer tiempo, Santis, no supo controlar su fuerza y con una barrida por detrás, derribó a Jonathan Estrada, por lo que recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro central, Julio Luna.

Ya en la reanudación, los de Pezzarossi siguieron intentando, y de nuevo Santis fue protagonista. Esta vez en un tiro libre que le centro a Newton Williams y que este estrelló en el palo al 50. En segunda jugada, el “lelito”, no pudo convertir el primero del encuentro.

Luego, al 55, los locales reclamaron un penal, cuando José Mena le pegó con la cabeza a un córner de Santis, y este dio en el brazo extendido de Omar Domínguez, pero el nazareno, Luna, no sancionó nada.

Tras este resultado, los antigüeños quedaron fuera de la contienda luego de terminar en tercera posición de la clasificación en la fase regular, sumando 28 puntos, registrando 8 victorias, 4 empates y las mismas derrotas. Por su parte, Guasta, lo hizo en la sexta plaza, con cinco unidades menos (23), 7 triunfos, 2 igualdades y también 7 traspiés.

“Agradecer a Dios por permitirme regresar. Un cambio forzado por la lesión de Alex. Lamentablemente, no pudimos, fue el partido que más ocasiones de goles tuvimos. Merecimos un poco más, ahora, analizar, la continuidad, si algunos seguimos o no. Y pensar en lo que viene. Ellos venían a hacer eso, Roberto Montoya, nos conoce muy bien, ya habíamos jugado una final contra él. Tranquilos con el esfuerzo de los compañeros, nadie puede estar molesto por eso. No sabemos qué viene, serán días complicados. Después de la salida de Ronald, estamos 100 por ciento con Dwight”, remarcó José Mena, una vez terminó el encuentro.

“La consigna del equipo era el arco en cero. Sabíamos que si lo lográbamos, íbamos a pasar. Esperamos en Dios que consigamos el objetivo. Pasito a pasito buscamos el campeonato. Antigua intentó por todos los lados, pero los compañeros se comportaron a la altura. Hicimos una gran serie, Antigua es de los favoritos al título siempre. Pero el arco en cero nos dio la clasificación”, expresó el portero pecho amarillo, Adrián de Lemos.

Cabe recordar que, durante la primera vuelta, ambos conjuntos se enfrentaron en la fecha 5, igualando 2-2 el 27 de agosto en el Nido, con goles de Jonathan Estrada y Walter García. Y por los panza verde, marcaron Carlos Mejía y Dewinder Bradley. Además, en la 10, el mismo Bradley, sentenció el encuentro en El Pensativo.

Además, fue la primera experiencia del exjugador de la Selección Nacional al frente del equipo verdiblanco. Esto porque él se quedó luego de que la directiva tomara la decisión de remover al tico, Ronald González, por diferencias en el estilo de juego, esto el pasado septiembre. Hay que mencionar que González mismo contó que se iba por “acoso laboral y faltas de respeto”.

Este domingo, terminan de definir las semifinales, primero, a las 11 de la mañana, Municipal en El Trébol ante Zacapa (0-1) y a las 2 de la tarde, Achuapa en el Winston Pineda contra Xela (1-3).