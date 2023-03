VIDEO | Guatemala cumple en Belice: el golazo de Santis, el error de Hagen y la polémica decisión del árbitro en el penal de la Bicolor

La Selección Nacional, dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, lució segura por momentos y hasta parecía ser ampliamente superior a su rival; sin embargo, también sufrió y por momentos pareció que Belice iba a conseguir el empate.

Al minuto 17, Carlos el Cuilapa Mejía falló desde el punto penal, después de una polémica decisión del árbitro, quien negó la oportunidad de que Darwin Lom definiera la pena máxima.

Por fortuna para Guatemala, al 29 Óscar Castellanos anotó el primer tanto de Guatemala; su primero con la camiseta de la Sele.

El segundo gol del combinado nacional fue obra de Óscar Santis, jugador de Antigua GFC, al minuto 43.

El tanto de la Selección de Belice fue marcado por Jordy Polanco, tras un terrible error del guardameta nacional Nicholas Hagen.

⚽ What a way to end the first half! Jordy Polanco with a fantastic header to put Belize 🇧🇿 on the scoreboard. The score 2-1.#CNL pic.twitter.com/wb2WmytCBc

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 25, 2023