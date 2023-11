VIDEO | “Hoy estuvimos muy mal todos”, comentó José Contreras después de perder contra Achuapa con Comunicaciones

“Hoy estuvimos mal todos, no podemos fallar en las instancias que vienen; en la serie de ida y vuelta, un partido como el de hoy te puede dejar afuera” , analizó el futbolista de 37 años.

El capitán de Comunicaciones, José Contreras, comentó que no fue su mejor actuación este domingo tras caer 2-0 en el Winston Pineda ante Achuapa.

“Independientemente de quién sea el rival, tenemos que ganar”, dijo de manera efusiva, al tiempo que comentó que no fueron el mismo equipo de otras jornadas y que a pesar de las bajas, “para eso tienen un plantel amplio”.

Además, el líder albo, también remarcó que pese a que entrenaron en la semana para que no pasara, los goles se los hicieron de esa manera y que por eso es momento de que “asuman los jugadores”.

Preguntado sobre qué fue lo que sucedió luego de la victoria en el clásico 327 ante el acérrimo rival, Contreras manifestó que lo que ellos querían era terminar primeros, pero que no se pudo porque “pecaron mucho”.

Cabe resaltar que esto lo dijo mientras se quitaba su playera para regalársela a un pequeño niño que estaba sobre el terreno del estadio El Cóndor.

Finalmente, “el Moyo”, remarcó que si quieren “salir campeones” deben de ganar la próxima semana. Recordemos que los cremas deberán enfrentarse a Malacateco el 29 de noviembre en el estadio Santa Lucía.

Por su parte, Willy Coito, entrenador de los blancos, también compartió sus vistas de cara a ese partido contra los toros de Gabriel Pereira y tras el traspié a manos del equipo que maneja el mexicano, Adrián Arias.

“Nosotros vinimos por el triunfo para quedar primeros de la clasificación y bueno, nos superó el rival”, expresó.

Cuando le preguntaron por la autocrítica sobre el partido, Olivera, contestó que “fue un partido que estaba parejo, hasta el gol, después tuvimos dos oportunidades claras para empatar. En el segundo tiempo, si, el equipo no me gustó, no es a lo que estamos acostumbrados”.

En la misma línea que su capitán, el manejador uruguayo, remarcó que deben corregir todo lo que hicieron mal porque viene la “parte final del torneo y no podés fallar”.