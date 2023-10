VIDEO | Leslie Ramírez y Aisha Solórzano rescatan el empate para Guatemala en Jamaica y mantiene sus aspiraciones en el camino a la Copa Oro W

Caso contrario, la Azul y Blanco, hizo el viaje afianzada en la figura de su capitana, la integrante del Pomigliano de la Serie A italiana, Ana Lucía Martínez, la letal goleadora del Puebla mexicano, Aisha Solórzano y la potente jugadora de Chivas, Leslie Ramírez.

Esto, en principio, suponía ventaja para las dirigidas por Karla Alemán, y en el terreno de juego del National Stadium así parecía en los primeros minutos, pues fueron las nacionales quienes tomaron la ventaja desde el minuto 28 por medio de Ramírez.

Tras un córner a favor, Leslie la controló dentro del área en el vértice de la izquierda y con un remate curvado techó a la guardameta Aliyah Morgan.

Sin embargo, la alegría fue efímera, porque pasada la media hora, al 32, llegó el empate en los botines de Melissa Johnsson. La número 10 de las reggae girls recibió el balón largo de su defensa y tras controlar se enfiló a la portería de Alexia Estrada, a quien le pasó el balón en medio de las piernas para lograr el 1-1.

Zoe Vidaurre scores and flips the score for Jamaica! 🇯🇲 💪 pic.twitter.com/12zBgXXycm

— W Gold Cup (@GoldCup) October 29, 2023