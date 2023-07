VIDEO | Méndez Laing anota en la victoria del Derby County sobre el Stoke City en juego de pretemporada

Méndez Laing arranco como titular el encuentro que se disputó en el Pride Park Stadium y jugó 65 minutos.

Nathaniel protagonizó un golazo al minuto 40, cuando encaró a un defensor, lanzó una pared con un compañero y remató de primera intención con el borde interno del pie para enviar el esférico al fondo de la portería rival.

Nathaniel Mendez-Laing never gonna miss that! #dcfc #dcfcfans pic.twitter.com/zXJPhBaOvW

Este es el segundo gol que Méndez Laing anota desde que se integró a la pretemporada del Derby County.

Antes ya había hecho un tanto en el empate 1-1 ante el Saldford City en un partido que se jugó en España.

La temporada oficial para el Derby County dará inicio el próximo 5 de agosto cuando deban enfrentarse al Wigan Athletic a las 8:00 horas.

Another win for the pre-season collection and a fantastic occasion to celebrate Craig Forsyth! 🖤🤍#DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/GnWT3IJrhp

— Derby County (@dcfcofficial) July 22, 2023