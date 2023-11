VIDEO | “No me acuerdo qué pasó”: Fredy Pérez luego de ganar el Clásico 327 con Comunicaciones a Municipal

El portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, no pudo completar el Clásico 327 por un fuerte golpe en la cabeza al chocar con su rival de Municipal, Gabriel Leyes y al finalizar el encuentro, confirmó que no recuerda lo que pasó, pero que se encuentra bien.

Luego de unos minutos de desconcierto, Pérez, fue atendido y tras ponerse de pie quiso continuar en el partido, sin embargo, José Manuel Contreras, ejerció su liderazgo y lo hizo entender que lo mejor era salir. Luego de esto, se sentó y tuvo que ser retirado por los bomberos en camilla, mientras los ultras rojos le gritaban improperios.

Cabe mencionar que, hasta ese momento, el guardameta escuintleco, había destacado al detener un penal que cobró Matías Rotondi, cuando iban ganando 0-1 y que hubiera significado el empate para los dirigidos por Sebastián Bini.

Y antes del encontronazo que le costó la sustitución por Arnold Barrios, había detenido un fuerte disparo de Pedro Altán. Este tiro de Altán también podría haber sido el 1-1 del cuadro escarlata.

Una vez consumado el 0-2, cortesía de David Chuc, en la transmisión que llevó el partido, Pérez se mostró sin mayor problema al unirse a la celebración dentro del campo con sus compañeros. Pues todos se fotografiaron juntos.

“El golpe que tuve, me dejó inconsciente, no me acuerdo de qué pasó. Solo es el mareo que tengo, pero dentro de lo que cabe, estoy bien”, comentó el meta de la Selección Nacional en el último amistoso del año para el seleccionado que dirige Luis Fernando Tena.

“Se cumplió lo que dijo Willy, Comunicaciones está para cosas grandes. Mucha garra, mucho coraje, fue lo que nos llevó a obtener el resultado”, agregó además el guardavalla del por ahora líder del Apertura 2023.