Video | “Se metió a grabar al vestuario”: La dura acusación del técnico de la Sub20 sobre el supuesto espionaje de Argentina a Guatemala

El estratega no titubeó al hablar frente a las cámaras antes del partido de la Bicolor en el Mundial de Argentina 2023 y señalar que una persona plenamente identificada (de Argentina) ingresó al campamento de Guatemala a grabar sus apuntes.

“Los argentinos me han tratado excelentemente bien, pero esta persona se preocupó porque en el momento que había menos gente en el vestidor, se metió a grabar; a grabar, obviamente, todas las hojas que tenemos nosotros de la charla técnica, parado defensivo, parado ofensivo, todo lo grabó“, dijo en declaraciones a medios de comunicación el técnico mexicano de la Sub 20 de Guatemala.

“Y yo pienso que el Fair Play está… muy preocupada FIFA por el Fair Play y esto no es juego limpio y yo creo que FIFA se va a encargar de checarlo. Hay fotos y es una persona acreditada; está totalmente identificada”, añadió el entrenador azteca.

La Selección de Guatemala se enfrentará a Argentina este martes 23 de mayo (15 horas), en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 20.

“No es nada agradable que sucedan cosas así, porque FIFA está preocupada por el Fair Play y eso no es Fair Play. Me da mucha pena porque la gente de Argentina es muy buena, te trata muy bien. Desgraciadamente, en el futbol, hubo alguien que hizo una fechoría que no deben de hacer. Yo estoy seguro que FIFA va a tomar cartas en el asunto”, Rafael Loredo.