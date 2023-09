VIDEO | “Sufrí mucho con mi familia tras mi lesión”, Santis luego de salvar el empate ante Panamá en la Liga de Naciones

Y le salió, pues tras relevar al hombre del Derby County inglés, Nathaniel Méndez, Santis estuvo muy eléctrico buscando el empate para los nuestros.

“Se los decía a mis compañeros, que había que picar a la espalda de los centrales porque allí estaba el espacio”, comentó el dorsal 18, una vez consumado el segundo empate seguido de la Bicolor ante los dirigidos por el danés, Thomas Cristiansen, dese marzo último cuando repitieron el tanteador en California.

El “lelito”, como también lo conocen, probó suerte con un tiro libre frontal, al minuto 66, pero su remate curveando quedó en las manos del guardameta César Samudio.

Sin embargo, el destino se la tenía preparada, y al 70 se convirtió en el héroe de la noche cuando con un fogonazo terrible dejó a Samudio con los brazos extendidos en el aire.

HOW DO YOU SCORE FROM THAT ANGLE?! 😳

Oscar Santis with one of the better free-kicks you'll see all year. 🇬🇹 pic.twitter.com/hsyOhWTegu

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 11, 2023