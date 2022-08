VIDEO | Willy Coito Olivera estalla de enojo cuando le preguntan si seguirá como técnico de Comunicaciones

Comunicaciones fue muy criticado después de la eliminación en Nicaragua, tanto por aficionados como por periodistas; el equipo albo fue campeón de este torneo en la temporada anterior por lo que su derrota fue calificada como fracaso, por no poder defender el título.

Mientras hablaba con medios de comunicación, un periodista le preguntó a Coito Olivera por el “vergonzoso” papel del equipo crema, a lo que el estratega, muy molesto, respondió: “¿Vergonzoso por qué, disculpame? ¿Por qué vergonzoso el partido? ¿A vos te parece que Comunicaciones hizo un partido vergonzoso?”.

“No estoy de acuerdo contigo. No quiere decir que vos tengás la razón ni tengás la verdad. Para mí, yo estoy orgulloso de mis jugadores, porque el equipo hasta lo último hizo el esfuerzo para poder salir adelante y lamentablemente en el futbol hay tres resultados y no se nos dio, pero no creo que sea vergonzoso”, concluyó Willy.

El periodista continuó con la entrevista y le preguntó al entrenador crema si iba a seguir con el equipo, a lo que el charrúa contestó: “¿Y por qué voy a salir? ¿Porque a vos se te antoja? Eh, venís a atacarme desde que llegaste acá. Vergonzoso, si quiero salir del equipo… Sos vos el que me está atacando. Primero si vos querés una entrevista la tenés que hacer con respeto, como yo te respeto a vos. No quiere decir que porque quedamos eliminados somos los peores”.

