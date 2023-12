VIDEO | Zacapa clasifica a semifinales gracias a José Espinoza y Frank Zamora quienes con sus goles sentenciaron a Municipal

Así que, con este aliciente, los dirigidos por Sebastián Bini, encararon el compromiso de vuelta ante su afición, que colmó el recinto de El Trébol con sus emblemáticos colores, como pidiéndoles que completaran la tarea, al igual que el acérrimo rival lo hizo la noche del sábado ante los toros de Malacateco.

En esa línea, los dueños de casa, buscaron el arco rival desde los primeros instantes. Concretamente, al 8, cuando Pedro Altán tiró un centro al área, desde la derecha, y que dio en la cabeza del visitante, José Castillejos. Acto seguido, el cabezazo de Castillejos, impulsó el balón a su portería y estuvo a nada de ser autogol, pero el travesaño de Álvaro García, lo evitó.

#Apertura2023 | Gran ambiente en el estadio de El Trébol para ver a Municipal ante Zacapa. 📸Esbin García pic.twitter.com/aETUSCa0pl — Deportes_PL (@tododeportes_pl) December 3, 2023

Después, la visita pudo aumentar su ventaja en el global, consiguiendo el primero del partido, pero el mismo Espinoza, estuvo generoso y quiso combinar con su compañero, Omar López. Sin embargo, su asistencia no llegó nunca a López, pues fue interceptada por la zaga roja al 14.

Luego, al 24, la alegría escarlata se desató con todo en la voz de los asistentes a la zona 3, esto cuando John Méndez, consiguió la paridad en el global, poniendo el 1-0 del partido. La jugada comenzó cuando un balón dividido le quedó al 10, Matías Rotondi de cara al arco, este remató, pero su disparo pegó en las piernas rivales. El rebote le quedó a Méndez, quien de primera, y con la diestra, cruzó al meta García para abrir el marcador.

#Apertura2023 John Méndez abre el marcador en el Trébol @Rojos_Municipal 1-0 Zacapa Global 1-1 pic.twitter.com/jADbE0I6Id — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) December 3, 2023

Inmediatamente después, Rotondi, debió abandonar el terreno debido a una lesión, cediendo su lugar a su compañero, Gabriel Leyes. A partir de ahí, los rojos vivieron su mejor momento, pues tuvieron para marcar el segundo y el tercero. Primero, al 37, cuando Altán cortó a la defensiva como cuchillo en mantequilla y con un trallazo, estrelló el esférico en la base del poste. Esto luego de una pantalla que el “flaco” Martínez se inventó para dejarlo solo.

Y la segunda chance, vino al 38, cuando Martínez también la estrelló en el palo, cuando la zaga oriental pedía fuera de lugar, que Bryan López no concedió.

Y así, terminó la primera parte. Ya en el complemento, la cosa cambió, primero porque Bini sacó a Fariña y metió a Rony Barrera, quien tuvo que salir casi tan rápido como entró, luego de recibir un codazo en la cara por parte de Omar López al disputar un balón dividido. Entonces, Rudy Barrientos calentó y se preparó para relevar a su compañero herido.

En ese momento, la cosa se complicó, para los ediles, pues Espinoza decretó el 1-1 transitorio al minuto 63, cuando se inventó una magnífica jugada personal partiendo a la zaga desde la izquierda. Espinoza cortó al medio, y en una buena combinación con Frank Zamora, quedó solo de cara al arco, para batir con la derecha a Navarro.

#Apertura2023 José Espinoza para en juego en el Trébol @Rojos_Municipal 1-1 Zacapa Global 1-2 pic.twitter.com/hNqQs8J8ga — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) December 3, 2023

La cosa empeoró antes de mejorar para los de Bini después de ese tanto, pues su ánimo se vino abajo, tanto por parte de los jugadores como de los aficionados. Esto quedó en evidencia cuando la gente empezó a gritar pidiendo la salida del estratega argentino.

Los cánticos, en perjuicio de su técnico, fueron, además, la antesala perfecta, para anunciar la vuelta que les pegarían los gallos. Esta vez, al 74, por medio de Frank Zamora, luego de que Keyshwen Arboine ganara la línea de fondo y mandara un centro teledirigido para Zamora, quien solo tuvo que tocarla al fondo, luego de que a Kenderson se le fuera el balón.

#Apertura2023 Fran Zamora sorprende y adelanta a los gallos @rojos 1-2 Zacapa Global 3-1 🥵 pic.twitter.com/Lyp1hsRIHc — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) December 3, 2023

Esa anotación selló el destino de Municipal en el marcador global con el 1-3 a favor de los del entrenador García, consumando su pase a las semifinales del balompié guatemalteco.

Cabe recordar que, durante la primera vuelta, ambos conjuntos se enfrentaron en la fecha 5, ganando 0-1 el 26 de agosto en el David Ordóñez con un tanto de José Martínez. Ese fue el primer triunfo de los rojos ante los gallos desde el 2012.

Además, en la 10, los goles de Rotondi, Méndez, Martínez y Leyes sentenciaron el encuentro en el mismo escenario de esta tarde.

“Contentos, ellos son un gran equipo. Este equipo se caracteriza por la garra y contento por Dios, por darme la oportunidad de anotar”, dijo al respecto de su clasificación el mismo José Espinoza.

“No es fácil ganarle a Municipal la serie, contento, orgulloso de los muchachos, por los sacrificios que hemos hecho. Somos un equipo humilde. No es fácil dar vuelta a un resultado en esta cancha. No cualquiera. Venimos paso a paso, me contrataron para sacar a Zacapa del descenso y se fueron dando las cosas. Hoy es una alegría grande haberle ganado a Municipal los dos partidos”, remarcó su entrenador, Martín García, acerca de su clasificación entre los cuatro mejores del campeonato.

Ahora, a las 2 de la tarde, Achuapa y Xela deberán pelear el último boleto para las semis. Partido que también se antoja movido, pues el campeón visita el Winston Pineda con la ventaja 1-3 en el marcador global.