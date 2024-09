Violencia mancha el juego entre Comunicaciones y Alajuelense en Copa Centroamericana

"Se vinieron con tubos, me quitaron la ropa y me golpearon", expresó un aficionado del Alajuelense que llegó a Guatemala para el partido contra Comunicaciones.

El día que se suponía era una fiesta deportiva se manchó con incidentes que se dieron en la previa del enfrentamiento por Copa Centroamericana de la Concacaf entre Comunicaciones FC y el LD Alajuelense de Costa Rica.

A poco más de 2 horas del inicio del partido, (a las 20 horas), parte de la afición de Comunicaciones y La Liga llegaron al estadio Cementos Progreso con el deseo de apoyar a sus equipos; sin embargo, la fiesta se vio empañada por episodios de violencia que generaron un grupo de aficionados cremas.

Un seguidor costarricense relató para Prensa Libre que vivió momentos tensos al ser golpeado por varias personas que serían aficionados del club albo.

"Nos bajamos del vehículo que nos trajo y nos dijeron que era en esta puerta donde teníamos que entrar, de pronto se vinieron con tubos, me golpearon en la cabeza. Me agarraron entre no sé cuantos, me restregaron por el suelo. Venía mi esposa conmigo", narró el aficionado del Alajuelense que se identificó como Cristian Castro.

El hombre fue rescatado de los golpes por la seguridad privada del estadio y luego recibió atención por parte de los bomberos municipales que se encuentran en el evento.

Comunicaciones y Alajuelense se enfrentarán a las 20 horas de este jueves 26 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El aficioando del Alajuelense que fue golpeado. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Por el momento ni el club guatemalteco ni el costarricense se han pronunciado al respecto del incidente.

Tanto Comunicaciones como Alajuelense habían anunciado que para sus enfrentamientos de cuartos de final no aceptarían la entrada al estadio por parte de aficionados visitantes para evitar incidentes como el que sucedió con Cristian Castro.