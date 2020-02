Wálter Alegría toma el control interinamente de Cobán Imperial

El exjugador guatemalteco Wálter Alegría tendrá su gran oportunidad de estar al mando del Cobán Imperial. (Foto Prensa Libre: José Sierra)

Tras un muy mal arranque del torneo Clausura 2020 del Cobán Imperial, la dirigencia azul decidió terminar el contrato con el técnico salvadoreño Rodríguez, y su lugar lo ocupará Wálter Alegría, en lo que definen quién será el nuevo estratega para los ‘Príncipes Azules’.

“El primer torneo del profesor Rodríguez, quien hizo un muy buen torneo en el pasado (Apertura 2019). Conseguimos estar primeros y era un lugar en donde no se había estado, eso me deja contento, sin embargo, en el Clausura ya no se dieron los resultados y por eso fue que él dio un paso al costado para darle la oportunidad a alguien más”, indicó Manleo Ramírez, presidente del Cobán Imperial, quien explicó que el ‘Zarco’ se irá con todos sus integrantes del cuerpo técnico.

Los ‘Príncipes Azules’ ganaron por primera vez la fase de clasificación en el Apertura 2019 con 41 puntos y avanzaron directo a semifinales, ronda en la que se quedaron al perder la serie frente a Antigua GFC. ‘Zarco’ Rodríguez logró en su primer campeonato una efectividad del 58 por ciento. De local no perdió ningún partido, de 12 duelos (incluida la semifinal) ganó ocho y empató en cuatro ocasiones.

Sin embargo, los refuerzos llevados por Rodríguez no le han funcionado a los ‘Príncipes Azules’ y eso le ha perjudicado al plantel que ocupa la última posición del actual campeonato y parece que va a la deriva.

Jorge Rodríguez se va después de nueve fechas disputadas, de las cuales solo ha tenido una victoria, tres empates y cinco derrotas, para una pobre efectividad del 22 por ciento, además de comenzar primero en la tabla acumulada ya está en la sexta casilla con 47 unidades, a 25 puntos de distancia de los puestos de descenso, pero con 39 unidades por disputar.

Cobán Imperial jugará su partido de la décima fecha el próximo domingo 1 de marzo frente a Santa Lucía Cotzumalguapa, el cual será dirigido por Alegría, quien buscará su segunda victoria de la clasificación.