Un balón al poste en el amanecer del encuentro por parte de Vidal Paz, fue el primer susto que dejó el cuadro de Dwight Pezzarossi en tierra verapacense.

Sin embargo, solo quedó en eso, ya que la pelota pegó en la base del poste custodiado por el portero local, Minor Álvarez.

Luego, al minuto 30, Diego Casas, pudo romper el cerrojo, pero su disparo dio en la defensa visitante. Instantes después, los coloniales, reclamaron penal sobre Paz tras una barrida de Blady Aldana. Pero el árbitro central no la juzgó así, por lo que no decretó el lanzamiento desde los once pasos.

Antes de terminar el primer tiempo, Janderson Pereira, tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero mandó su tiro a las gradas. Ya en el complemento, los verdiblancos lograron penetrar la valla de Álvarez, mediante un remate de Newton Williams al minuto 56. Williams se enfiló por su cuenta hacia el marco de los príncipes y definió de manera certera ante la salida de Álvarez el 0-1.

Sin embargo, en un arreón final, los locales agarraron su segundo aire, y mediante Luis de León, consiguieron el empate final 1-1 entre ambos al minuto 89, desatando la locura en el Verapaz. Todavía en el 90, los príncipes rozaron la victoria, mediante Alexis Matta quien no pudo superar a Cristian Sequén.

Tras este resultado, los antigüeños continúan con un paso firme en el campeonato, puesto que se erigen como los únicos líderes. De esta manera, Antigua, marcha primero con 29 unidades, seguidos, por Cobán, con 25.

Esto los deja a tiro del tercer clasificado, Mixco, con 23, y de Comunicaciones, que suma 22. Cabe mencionar que coincidentemente, ambos cuadros se enfrentarán a segunda hora en la reapertura del estadio Cementos Progreso a las 18 horas. Cerrarán la actividad sabatina, más tarde, Xelajú y Municipal en el Mario Camposeco, como es habitual, a las 20 horas.