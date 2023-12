Willy Coito: El paso más importante en Comunicaciones es ganar la 32 y en eso estamos enfocados

“Lo más importante es que lleguemos a la pelea por el título, es para eso que estamos trabajando y compenetrados. Sabemos que estos partidos son de mínimos detalles y entonces estamos muy atentos a todo”, expresó Willy Coito Olivera a los medios de prensa deportiva.

Coito aspira a su título número cinco en su cuenta personal y el 32 para Comunicaciones, con lo cual el plantel blanco se convertiría en el máximo ganador en la historia. Por el momento empata con Municipal con 31.

“Primero, soy muy afortunado de trabajar en lo que me gusta y segundo Dios me ha dado la oportunidad de disfrutar de un título; hay mucha gente (entrenador) que en toda su carrera no ha podido hacerlo, pero hay que ir paso a paso”, destacó el uruguayo.

“Nuestro paso más importante es ganar la 32 y en eso estamos enfocados. La final con Guastatoya es un partido de mínimos detalles y no podemos descuidar nada”, subrayó Coito Olivera.

Guastatoya por su parte, arribó este viernes a la ciudad para estar listo para choque de este sábado. El plantel del mexicano Roberto Montoya vive con emoción y expectativa la previa del partido, a la espera de sorprender y festejar el cuarto título para el club.

Para el partido de este sábado en el Doroteo Guamuch Flores solo se permitirá el ingreso de la afición de Comunicaciones. Los boletos para ingresar el partido ya están agotados.