Xelajú MC consigue una agónica victoria frente a Deportivo Mixco y clasifica a semifinales.

La emoción de la Liga Nacional no se detiene, y el Mario Camposeco volvió a vivir otra noche mágica ahora en el duelo de vuelta de los cuartos de final, donde ambos equipos llegaban con la posibilidad de clasificar a semifinales tras el empate sin goles en el duelo de ida. Y el último invitado de los últimos cuatro fue Xelajú MC al vencer 1-0 al Deportivo Mixco.

Los dirigidos por Amarini Villatoro cerraban en casa el duelo ante los chicharroneros de Mixco, en un estadio totalmente lleno, donde la frase de la noche entre los aficionados chivos fue "Elijo creer" en busca de su séptima luna en su camiseta.

El duelo dio inicio a las 19:00 hrs. cuando el árbitro central Mario Escobar Toca indicó el inicio del encuentro. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar de más y se jugaba la mayor parte del tiempo en el medio campo.

Conforme fueron pasando los minutos, ambos equipos fueron dejando espacios entre líneas. Al minuto 30, Nicolás Martínez había mandado el balón al fondo tras una buena jugada por la banda, pero Toca terminó ahogando su grito de gol debido a estar en posición de fuera de juego.

Con el resultado de 0-0 se marcharon a los camerinos, y con ese resultado acariciaban los tiempos extras. Para la segunda parte, Xelajú MC intentó adelantar sus líneas para buscar la anotación que lo clasificara a la siguiente ronda. Al minuto 60, el poste le dijo que no a Javier González, tras un potente remate desde fuera del área.

Todo parecía que el empate permanecería hasta el final de los 90 minutos, pero al 87 se cobró un tiro libre para los chivos; el encargado de ejecutarlo fue Jorge Aparicio. El remate terminó quedando en un defensor mixqueño que no pudo despejar de buena manera, situación que aprovechó el goleador de Xelajú Raí Villa, que con la pierna derecha mandó el balón al fondo a falta de tres minutos para el final.

Con este resultado 1-0, Xelajú MC se clasifica a las semifinales del Apertura 2024, y es el último invitado a la fiesta grande, y tendrá que enfrentar al equipo de Antigua GFC, que en la tarde eliminó a Municipal.

"Teníamos que tener tranquilidad, queríamos ganar y sacar el resultado, gracias a Dios me tocó darle la victoria al equipo. En estos partidos no te quedan muchas opciones, me siento muy feliz, acá la gente me quiere, y yo los quiero a ellos también. Ante Antigua será un rival complicado, será otra final, porque nosotros dijimos que cada fase será así; el ambiente acá es espectacular, siempre nos dan lo mejor para dar el extra", dijo al final del partido Raí Villa, el anotador del único gol del encuentro.

José Calderón, otra de las figuras del cuadro chivo, también dio su impresión al finalizar el encuentro: "La verdad, que contento porque trabajamos el partido, lo merecíamos por nuestra gente. Estábamos un poco desesperados por buscar la anotación; el gol salió justo en el momento indicado para poder ganar la serie. Ahora entramos bien a la fase final; contra Antigua va a ser una serie bonita, porque juegan bien al futbol. Xelajú es la mejor afición del país, sin duda alguna", sentenció.