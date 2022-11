Guatemala va camino a engrosar la lista negra de los países suspendidos en el deporte por decisiones política

La patinadora guatemalteca Dalia Soberanis fue una de las últimas atletas que solicitó apoyo económico para competir en el Campeonato Mundial de Patinaje, ya que se vio afectada por la inminente suspensión del deporte nacional.

Soberanis, el pasado 25 de junio conquistó la medalla de oro en la prueba de 200 metros velocidad de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, y luego de so solicitó el apoyo económico para poder competir en el Campeonato Mundial de Patinaje.

La patinadora guatemalteca, ganadora de un bronce y una plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, utilizó las redes sociales para compartir un video en el que repasa sus principales logros y solicitó apoyo.

Publicó un número de cuenta bancaria y pidió la ayuda económica, que si era más de Q100, pondría el nombre del patrocinador en su uniforme.

Para este evento Guatemala ya compitió con un uniforme negro, como fue el caso de Faberson Bonilla, de 17 años, y originario de Livingston, Izabal, ganador de una medalla de bronce en la en la categoría de One Lap.

Y la suerte pareciera que no va a cambiar para el deporte olímpico nacional, porque el 2 de noviembre pasado, la Corte de Constitucionalidad, por mayoría, le ordenó a las instituciones responsables, juramentar y darle posesión a la planilla que encabeza el exfutbolista Jorge Alexánder Rodas Hurtarte, porque la considera ganadora de unas elecciones que avaló el Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe) en octubre del año pasado.

Los votos a favor de juramentar y dar posesión a la planilla de Rodas Hurtarte fueron de los magistrados titulares Dina Josefina Ochoa Escribá, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Mauricio Vásquez Pimentel y Leyla Susana Lemus Arriaga.

Solo el magistrado Roberto Molina Barreto razonó su voto, porque asegura que la medida provocará que el COG sea desafiliado en forma permanente del movimiento olímpico internacional.

Al dar con lugar el recurso de apelación que interpuso Rodas Hurtarte y el resto de sus compañeros de planilla María José Iglesias, Selvyn Ponciano, Wálter Vásquez y Edwin Gutiérrez, la CC ordenó que en tres días, a partir de que notifique a las partes, se cumpla con lo que decidieron.

A pesar de la ordenanza de la alta corte — que deja al deporte olímpico guatemalteco al margen de las competiciones internacionales organizadas por el COI, indefinidamente —, una fuente cercana al COG aseguró a Prensa Libre que en este momento no existen las condiciones para que la planilla de Rodas tome posesión del cargo, debido que la Asamblea del COG no está en funciones por la suspensión del COI.

El procedimiento para que Rodas llegue a tomar posesión es que se convoque a una Asamblea y en la misma sea juramentado, pero al estar el deporte olímpico suspendido desde el 15 de octubre último, no existe un ente que realice la convocatoria.

De hecho, el mayor temor que tienen atletas y dirigentes deportivos es que el gobierno de Alejandro Giammattei, decida en el futuro cercano, intervenir el COG. Eso, según los analistas, pondría más cuesta arriba el panorama para Guatemala.

En 2008, por ejemplo, Irak quedó inhabilitado para tomar parte en los Juegos Olímpicos de Pekín, debido a una decisión del Gobierno de disolver el Comité Olímpico Nacional del país.

Agencias internacionales de noticias recuerda que otras naciones como Afganistán, en 1999, fueron suspendidas porque el régimen Talibán de aquella época no era internacionalmente reconocido y no permitía la participación de atletas femeninas.

El país no estuvo en los Juegos de Sidney 2000, pero sí en Atenas 2004, porque enviaron participantes mujeres. Otro caso fue el de Yugoslavia en 1992 por sanciones de la Organización de las Naciones Unidas lo inhabilitaron para enviar atletas a los Juegos Olímpicos de Barcelona aunque compitieron como “atletas olímpicos independientes”.

Taiwán no pudo competir en los Juegos de Montreal en 1976 porque Canadá le prohibió hacerlo bajo la bandera de República de China, le ordenó cambiar de nombre, pero no aceptaron y retiraron a su equipo.

Sudáfrica, quizás es uno de los casos más complicados, porque fue suspendido por 28 años debido al régimen del apartheid. Volvió a competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

A Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría y Turquía los suspendieron de los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 por su participación en la Primera Guerra Mundial.

De hecho, Alemania perdió la organización de los Juegos Olímpicos de Paris 1924 como resultado de una suspensión y volvió a competir en Amsterdam cuatro año después.

La Segunda Guerra Mundial propició que Alemania no fuera invitado nuevamente a los Juegos Olímpicos de Londres. Pero regresó a Helsinki, cuatro años más tarde.

En los pasados juegos de Tokio 2020 fueron tres países los que no participaron. Corea del Norte y Nueva Guinea no lo hicieron por la pandemia de covid-19 y no quisieron arriesgar a sus atletas. El otro gran ausente fue Rusia, pero los motivos son muy distintos.

Rusia fue suspendida y se quedó sin participar en ningún evento deportivo internacional porque se demostró que habían instaurado un sistema institucionalizado de dopaje.

La decisión la tomó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que concluyó que “Moscú había alterado la información de los laboratorios de control de las pruebas de sus atletas mediante la implantación de evidencias falsas y que había eliminado los archivos que permitirían dar a conocer los casos de dopaje positivo”, según recuerdan las notas periodísticas de esa ocasión.

No obstante, los deportistas sí pudieron asistir a la cita olímpica con una delegación de más de 300 atletas, pero estos llevaron la bandera del Comité Olímpico Ruso. Pero no hubo himno ni bandera rusa y los deportistas debieron lucir en su ropa la distinción de Atleta Neutral.