La verdad sobre el doble de Messi se habría acostado con 23 mujeres

Reza Parastesh logró ser famoso por su parecido con Messi y muchos le piden fotografías. (Foto Prensa Libre: Facebook)

La información habría comenzado a difundirse en la prensa de su país y se difundió en varios sitios de noticias no confirmadas.

Parastesh supuestamente engañó a 23 mujeres sobre su identidad para tener relaciones íntimas con ellas, pero el doble iraní de Messi debió salir a aclarar la situación.

Y es que tener la misma estatura y facciones ha hecho que la vida de Parastesh cambie.

“La noticia en los países musulmanes, como donde estoy, es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá, pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada”, dijo Reza, según cita el diario la Tribuna.

Parastesh confesó lo duro que ha sido para él y su familia lidiar con los falsos señalamientos.

Además, publicó un mensaje en las redes sociales para pedir que no se siga difundiendo la noticia.

“Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio”, dijo Parastesh.

