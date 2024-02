Alpine presenta el A524 que pilotarán Gasly y Ocon en el Mundial de Fórmula Uno

Algo que permitirá al equipo dar “un mayor paso en su desarrollo” durante las próximas dos campañas, previas al “cambio radical en el reglamento técnico” de la F1.

Alpine, que la pasada temporada bajó del cuarto la sexto puesto en el Mundial de constructores, afronta este año su cuarta temporada desde su ‘regreso’ a la F1. Ocon, de 27 años, cuenta una victoria y tres podios en la categoría reina y concluyó duodécimo el pasado campeonato, un puesto por detrás que su compañero Gasly, de 28, que festejó asimismo un triunfo en la división de honor del automovilismo, en la que ha subido cuatro veces al ‘cajón’ y ha firmado tres vueltas rápidas en carrera.

El nuevo auto será sobre todo azul, con zonas del chasis en rosa -el de su principal patrocinador, BWT-, que será el color predominante en el Alpine durante ocho de los 24 Grandes Premios del próximo certamen, según anunció asimismo la escudería este miércoles.

En un acto en el que también se presentó el A424 Hypercar con el que disputará el Mundial de Resistencia (WEC), con la novedad de que uno de sus pilotos en esa categoría será el alemán Mick Schumacher, hijo del séptuple campeón mundial de F1 Michael Schumacher.

“Ciertamente, éste es un momento único, tener ambos coches, el A524 de F1 y el A424 Hypercar, junto a todos los pilotos en la misma habitación, ya que ambos proyectos se preparan para lo que será indudablemente un intenso y ocupado año 2024″, señaló durante la presentación Bruno Famin.

“El siguiente paso en nuestro viaje será desplegarlo todo en pista, aplicando la excelencia operativa en todos los ámbitos; y desarrollar una dinámica y una mentalidad mejor en todos nuestros equipos”, añadió el principal responsable deportivo de Alpine, cuyo nuevo coche de F1, el A524, comenzará a rodar en los test de pretemporada que tendrán lugar en Baréin -en el mismo circuito en el que arrancará el Mundial- del 21 al 23 de este mes.

“Estoy súper excitado con miras a la próxima temporada y no puedo esperar a subirme al coche y volver a disputar carreras“, comentó Ocon, quien en su día fuese compañero del mexicano Sergio Pérez y que lo fue del español Fernando Alonso, en la escudería gala, en 2021 y 2022.

“Es el momento del año es muy apasionante, porque es cuando ves lo que ha fabricado el equipo. He visto dibujos y he estado en el simulador, pero hasta ahora no había visto todo completo, la cosa real“, añadió.