Jorge Rodas y su Comité Ejecutivo, no reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI), derogó los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), una acción considera por los expertos como ilegal.

Esta nueva acción del actual Comité Ejecutivo del COG agrava la sanción impuesta a la participación de los deportistas olímpicos guatemaltecos y su participación en las justas olímpicas de este año que se celebrarán en París.

Según una publicación de este lunes 26 de febrero, en el Diario Oficial, en su página 2, se hace ver que se derogó el acuerdo 011/2021-CE-COG, que fue emitido por su Comité Ejecutivo el 23 de diciembre de 2021, esto con el argumento de garantizar a la autonomía del deporte.

El acuerdo es firmando por Jorge Rodas, presidente, Selvyn Ponciano, Vocal I, Walter Vásquez, Vocal II y Edwin Gutiérrez, vocal III. Sin embargo, según se estableció la única con facultad de derogar los estatutos es en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.

Los estatutos emitidos en Asamblea del COG en acuerdo 01/011/2021-CE-COG fueron avalados, aprobados y supervisados por el COI, por lo que la acción de Rodas se aleja de lo solicitado por la máxima entidad del deporte olímpico para poner fin a la suspensión.

El actual grupo del COG, llamado “usurpador” no tiene la autoridad legal, ni la potestad de actuar en nombre del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que el actuar entrampa más el problema del país ante el COI, que exige que las autoridades deben regirse por la Carta Olímpica.

La acción del grupo de dirigente se da una semana después de que el presidente Bernardo Arévalo se reunió con en Suiza con Thomas Bach, presidente del COI, y donde el mandatario le expresó su compromiso por solucionar el problema que tiene al país sin competir con la bandera Azul y Blanco en eventos del ciclo olímpico.

“Al derogar los estatutos del COG, no reconocen los mandatos del COI, y según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, una normativa derogada, no restituye la vigencia del estatuto derogado, por lo que, en este momento en Guatemala, no existe normativa estatutaria del COG”, expresó Jorge Rosales, presidente de la Federación de Gimnasia.

Rosales destacó que con lo actuado por Rodas y compañía demuestra una “anarquía total” y el estado podría verse obligado ante la falta de normativa “a suspender las asignaciones presupuestarias”.

En la publicación de Diario Oficial, se acuerda que el actual COG se regirá con los estatutos aprobados por Asamblea General con fecha de 17 de diciembre del 2002, y sancionados por el COI el 14 de febrero del 2003.

A inicio de febrero, el grupo de Jorge Rodas derogó el Código Electoral y el de Ética del Comité, según el acuerdo 12-2023-CE-COG, publicado en el Diario de Centro América el 2 de febrero pasado.

Todas las acciones del actual Comité Ejecutivo han sido desconocidas por el COG, de acuerdo con una carta que le fue enviada por el COI a Rodas, donde le reiteran que el COG “ya no está autorizado a funcionar como un Comité Olímpico Nacional de acuerdo con su papel como está definido en la Carta Olímpica”.

Hasta la fecha, Rodas sigue haciendo caso o miso de la misiva y sigue firmando y actuando como representante del COI, por lo que toda acción que realice es desconocida por la máxima entidad del deporte olímpico.