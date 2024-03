Max Verstappen se hizo con la victoria en el Gran Premio de Baréin el sábado 2 de marzo en el arranque oficial de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El neerlandés voló en el circuito inaugural de la temporada F1 y disipó cualquier pensamiento que ponía en duda el dominio de Red Bull en el asfalto.

Termina la carrera Verstappen admitió que "fue mejor de lo esperado" y que se siente muy animado de cara a buscar su cuarto título de campeón.

"Creo que teníamos mucho ritmo y fue muy divertido manejar. No nos metimos en problemas y es un gran comienzo de año, no podría haber sido mejor", declaró para Sky Sports tras el final de la carrera.

En segundo lugar entró su compañero de equipo el mexicano Sergio Pérez y tercero fue el español de Ferrari Carlos Sainz Jr.

La segunda carrera será este sábado 9 de marzo, con las prácticas libres que iniciarán el jueves, mientras que la clasificación se dará el viernes.

El circuito de Arabia Saudita no es desconocido para Red Bull, de hecho, Checo Pérez ganó ahí en la temporada 2023 de la F1. El neerlandés finalizó segundo y Fernando Alonso fue tercero.

Por ahora el piloto de Red Bull Max Verstappen lidera el campeonato con 26 puntos, segundo está Checo Pérez con 18 y Carlos Sainz tiene 15. Toda la actividad puede ser vista a través de ESPN o Star Plus.

