Lester Martínez cumplió este 22 de febrero con el pesaje oficial previo a su pelea del viernes 23 contra el colombiano Rubén Angulo en el Parque de la Industria.

El pugilista guatemalteco de 28 años hasta ahora mantiene un récord de 16 victorias, 14 por la vía del nocaut, y el viernes enfrentará quizá uno de los combates más fuertes de su carrera, no solo por el tema deportivo sino, porque estará presente nuevamente en su tierra después de cinco años.

Para Lester este combate significa mucho, ya que además de poner en juego su invicto, lo hace estando en casa, con su gente como lo él lo llama.

"El hecho de pelear acá en Guatemala, con mi gente implica un poco de presión porque vienen con grandes expectativas y no hay que decepcionarlos. Venimos muy bien preparados, no estoy confiado, pero me siento con mucha confianza de estar en mi tierra", expresó este 22 de febrero tras haber completado el pesaje en las 168 libras.

Rubén Angulo, con récord de 11 victorias, 8 derrotas y 2 empates, mencionó que el hecho de luchar en tierra de su rival le motiva puesto que ha logrado algunas de sus mejores peleas lejos de su gente.

"Me siento bien, un poco de presión porque estamos en los ojos de todo el mundo. Lester es un hombre muy fuerte, lo he estudiado por un mes, tiene buenas cosas, así también errores. He entrenado muy fuerte, no he parado, tengo una fórmula y confío en ella, las mejores peleas de mi carrera han sido fuera", dijo el colombiano.

El combate entre Martínez y Angulo tendrá como principal llamativo que estará en juego el cinturón latino de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mismo que ya estuvo en posesión del guatemalteco pero que no pudo defender en su momento.

"Ya lo habíamos ganado, ahora vamos a estar peleando nuevamente porque no lo pude defender y ahora va a ser base para que me de oportunidad de pelar por otros títulos", expresó el guatemalteco.

Mientras Martínez cuenta las horas para presentarse por tercera vez ante el público guatemalteco, él aprovechó para enviar un mensaje a todos y pedirles que le lleguen a apoyar.

"Voy a estar sumamente agradecido por sus comentarios, ver esos mensajes me motivan y me hacen sentir bien y feliz de que la gente chapina está pendiente de mi carrera, si tienen algo que hacer no lo hagan y vayan a ver la pelea", mencionó.

La cartelera completa de la velada en el Parque de la Industria está compuesta por los siguientes combates:

Billy Aceituno vs Juan Manuel Méndez , superligeros (140 lb) a 8 rounds

Ricardo Cortés (El Salvador) vs Juan José Yoc, superligeros (140 lb) a 8 rounds

Luis Alvarado (México) vs Alex Miller, supergallos (122 lb) a 8 rounds

Pablo "Cherokee" Macario vs David Jiménez (Costa Rica), mosca (112 lb) a 8 rounds

Rubén Angulo (Colombia) vs Lester Martínez, supermedianos (168 lb) a 10 rounds