El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este 19 de marzo en una reunión de su Junta Ejecutiva en Suiza levantar provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) hasta nuevo aviso.

Esto tiene como consecuencia que los atletas guatemaltecos que hayan clasificado (y los que se sumen) a la justa olímpica de París podrán volver a competir "bajo su bandera e himno en los Juegos Olímpicos y otros eventos multideportivos internacionales, con normalidad", informó en un comunicado el COI.

Guatemala llevaba suspendida desde diciembre de 2022 a raíz de una modificación a los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), dicha acción fue interpretada por el COI como intervención gubernamental.

Sin embargo, este 19 de marzo el COI consideró que en las últimas semanas ha existido una "evolución positiva" y nombró en un comunicado publicado en sus página web oficial tres razones por las cuales se tomó la decisión de levantar provisionalmente la suspensión.

Esta decisión del Comité Olímpico Internacional significa que el Comité Olímpico Guatemalteco está nuevamente reconocido por el COI y puede volver a operar con virtud de la Carta Olímpica.

Según el COI todos los atletas guatemaltecos pueden prepararse para los Juegos Olímpicos París 2024 con la posibilidad de ser inscritos como representantes de Guatemala.

Sin embargo, el Comité Internacional fue claro en advertir que se reserva el derecho de tomar cualquier otra medida, incluso la de restablecer la suspensión si se produce alguna "nueva interferencia indebida en la gobernanza del Comité Nacional".

El COI continuará monitoreando la situación de cerca, incluidas "las modificaciones previstas de la legislación deportiva para asegurarse de que el CON de Guatemala pueda llevar a cabo libremente sus elecciones, de acuerdo con los estatutos del CON aprobados por el COI y la Carta Olímpica".

En diciembre de 2024 se volverá a evaluar la situación con respecto a Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco.

📌 In the interest of the athletes of Guatemala, the IOC EB today decided to provisionally lift the suspension of the National Olympic Committee (NOC) of Guatemala until further notice. This decision was taken following positive developments over the past few weeks