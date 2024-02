Murió Kelvin Kiptum, récord mundial de maratón y padre pide investigación

Según palabras de Gervais Hakizimana, entrenador ruandés a cargo de Kiptum, también muerto en el accidente del domingo, Kelvin era un trabajador incansable.

Kiptum corría más de 250 kilómetros a la semana e incluso superara los 300, unas cifras poco habituales incluso entre los atletas de alto nivel.

“Lo único que hace es correr, comer y dormir“, mencionó Hakizimana en una entrevista para la AFP en octubre de 2023, mes en el cual destrozó el récord mundial de maratón en Chicago, Estados Unidos.

Con un tiempo de 2 horas y 35 segundos en la ciudad estadounidense, Kelvin superó la marca de la leyenda del atletismo, su compatriota Eliud Kipchoge. Kiptum incluso apuntaba a ser el primer hombre en correr un maratón en menos de dos horas, la fecha estipulada era el 14 de abril en Róterdam.

Kiptum comenzó a correr con regularidad en 2016. Para 2019, ya encadenaba dos semimaratones en dos semanas con tiempos asombrosos: 60:48 en Copenhague y 59:53 en Belfort, Francia, cuando Hakizimana le propuso entrenarle para el maratón.

Eliud Kipchoge, legendario atleta keniano del maratón y cuyo récord de la distancia fue mejorado en 34 segundos por Kiptum en octubre, escribió en X.

“Estoy profundamente triste por el trágico deceso del plusmarquista mundial de maratón y estrella emergente Kelvin Kiptum. Un ateta que tenía toda la vida por delante para alcanzar la excelencia“.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, en X:

“Con una gran tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del plusmarquista de maratón Kelvin Kiptum en un accidente de tráfico en Kenia. Esperábamos darle la bienvenida a la comunidad olímpica en los Juegos de París-2024 y ver qué de qué era capaz el maratoniano más rápido. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, así como los de su entrenador, Gervais Hazimana, también fallecido en el accidente“.

William Ruto, presidente de Kenia, en X:

“Kelvin Kiptum era una estrella. Sin duda, uno de los mejores deportistas en el mundo, que rompió barreras para alcanzar un récord en maratón (…) Su fuerza mental y su disciplina eran inigualables. Kiptum era nuestro futuro. Un deportista extraordinario que ha dejado una huella extraordinaria en el mundo“.

It is with extreme sadness that I learnt of the tragic passing of world marathon record-holder Kelvin Kiptum from Kenya in a car accident. We had been looking forward to welcoming him into the Olympic community at the Olympic Games Paris 2024 and seeing what the fastest marathon… pic.twitter.com/G84rzZsq0q

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 12, 2024