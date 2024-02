El deporte keniano pasa duros momentos hoy día. El 11 de febrero el país de África oriental sufrió la perdida de Kelvin Kiptum, su atleta plusmarquista mundial de maratón de 24 años y candidato a ganar en los Juegos Olímpicos en un accidente automovilístico.

Mientras el país aún digería lo que pasó con Kiptum, el 15 del mismo mes perdió a Henry Rono, atleta especializado en pruebas de fondo que durante los años 70's y 80's estableció récords históricos como la marca mundial de los 5 mil metros.

Kenia hizo los preparativos correspondientes y el viernes 23 de febrero le dio el último adiós a Kelvin Kiptum en una ceremonia celebrada en Chepkorio, pueblo natal del récord mundial de maratón.

Un día después, el sábado 24, mientras se organizaba el funeral de Rono, el país africano fue sacudido nuevamente al conocer el fallecimiento del atleta Charles Kipkorir Kipsang poco después que este participara en la Mount Cameroon Race of Hope en Buea, una región del suroeste de Camerún.

Según el gobernador de la región en donde tomó lugar la carrera, Bernard Okalai Bilia, Kipkorir lideró gran parte de la competición, pero terminó en el lugar 16 tras haber presentado problemas para respirar lo que le obligó a detenerse algunos minutos antes de retomar la actividad y cruzar la línea de meta tras 39 kilómetros.

Sin embargo, el atleta nacido el 6 de junio de 1991 falleció trágicamente después de terminar la carrera. Reportes de medios de Camerún indican que colapsó y fue atendido de emergencia, pero los intentos para estabilizarlo no fueron efectivos.

SAD UPDATE

Kenyan athlete Charles Kipsang dies at Cameroon mountain race.

He collapsed shortly after crossing the finish Line and efforts to Resuscitate him were futile.

Rest in Peace Charles Kipsang pic.twitter.com/jZVkjLFO5X