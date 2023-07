Messiburger: Cuáles son los ingredientes de la nueva hamburguesa de Messi y cuántas calorías tiene

El pasado 12 de julio, la cadena de restaurantes Hard Rock anunció un nuevo platillo en su menú: Made for you by Leo Messi, que consiste en un sándwich de pollo y que está inspirado en el amor que siente el futbolista por la milanesa. Se puede degustar en los locales del Hard Rock Café y como parte del servicio en la habitación de algunos de los Hard Rock Hotels & Casinos.

Messi se encuentra en Estados Unidos, junto con su esposa e hijos, para comenzar una nueva fase en su carrera, pero ahora en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Inter Miami.