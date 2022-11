Al estilo ‘Toy Story’: El genial video que promociona al Mundial de Qatar con Messi y Cristiano Ronaldo como grandes protagonistas

El divertido y genial video muestra a un niño jugando en su cuarto con dos de sus juguetes, réplicas exactas del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo, y cuando el chico abandona el cuarto, los juguetes “cobran vida” y empieza una escaramuza por el balón del mundial.

Finalmente, el corto, que tiene un minuto y medio de duración, termina con el delantero del PSG y el del Manchester United evitando que la Copa del Mundo caiga al suelo.

Bleacher Report Footbal (B/R Football) es medio digital que se dedica a crear contenido en redes sociales relacionado al futbol, y en este caso aprovecharon la previa del Qatar-Ecuador que inauguró el Mundial 2022 para lanzar su campaña.

El Mundial es uno de los eventos deportivos de mayor difusión en todo el planeta. Según la Fifa, solo en la edición de Rusia 2018, 3 mil 572 millones de personas estuvieron al pendiente del torneo.

THE WORLD CUP IS HERE.

Time to play 🤩 pic.twitter.com/zULYIdKfud

— B/R Football (@brfootball) November 20, 2022