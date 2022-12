Antonela Roccuzzo: la peculiar foto que le tomó Messi y el llanto durante el festejo de Argentina en Qatar 2022

Momentos después de toda la euforia por haber ganado la Copa del Mundo, Leo Messi fue captado junto a su familia, ya tranquilo y con una alegría que le iluminaba el rostro.

El astro argentino, jugador del París Saint-Germain, sentado de una manera muy cómoda, abrazó a Antonela mientras ella se limpiaba las lágrimas; fue uno de los momentos más románticos del festejo.

Al igual que ese instante en el que Leo Messi tomó un celular para fotografiar a Antonela con la Copa del Mundo.

Los organizadores no permitían que Antonella toque la Copa del Mundo ya que sólo lo pueden hacer los Jugadores Mundialista.

Lo que hizo Messi es descomunal.. No sólo le dió la Copa a su esposa sino que también le sacó una foto 📸. Ella besándola.

