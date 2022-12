¡Apoyo familiar para Cristiano Ronaldo! Georgina Rodríguez y sus hijos ya están en Qatar 2022

Georgina viajó a Qatar con sus hijos en un jet privado y fue recibida con un enorme pastel de Cristiano Ronaldo.

Aunque la familia de Cristiano llega a Qatar 2022 para ver el último partido de Portugal en la fase de grupos, este viernes a las 9 horas frente a Corea del Sur, Georgina ha compartido en Instagram, donde acumula más de 39 millones de seguidores, mensajes de apoyo dedicados al exjugador del Manchester United.

En los días previos, la influencer nacida en Argentina y nacionalizada española, había estado activa en redes sociales, compartiendo sobre actividades laborales con diferentes marcas de ropa y cosméticos.

The cake features Ronaldo, Georgina herself and their children #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W725bYvnQi

A huge welcome cake 🎂 for Georgina Rodriguez when she arrived in Qatar 🇶🇦

Georgina Rodriguez finds amazing Cristiano Ronaldo cake in hotel after arriving in Qatar to cheer him on in World Cup

There was also lots of chocolates with the cakes

She has gone to watch partner Crisitano Ronaldo at the World Cup with their children pic.twitter.com/PMtkjv8uSp

