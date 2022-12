¡Argentina es campeona del mundo! De la mano de Messi, la albiceleste se corona en una épica final de Qatar 2022 ante Francia

Messi anotó en tres ocasiones este domingo, incluyendo uno en la tanda de penaltis, en la gran final y le dio el triunfo a Argentina sobre una Francia que había empatado el marcador en los 90 minutos con doblete de Kylian Mbappé.

Mbappé anotó un doblete para el empate 2-2:

#FIFAWorldCupFinal

Kylian Mbappe pulls one back for France 🇫🇷 from the penalty spot.

Argentina 🇦🇷 2-1 France 🇫🇷

Game on 🔥 #WorldCup #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/QC0hECXdgw

