Argentina-México: Estos son los mejores memes de la victoria Albiceleste 2-0 sobre México en el Mundial de Qatar

Para México no fue el partido que esperaban, tras empatar 0-0 contra Polonia en la primera fecha, buscaban obtener los tres puntos en el duelo ante Argentina y aspirar a la primera posición del Grupo C, sin embargo, terminaron cayendo ante la Albiceleste y ahora ven complicada su clasificación.

Tras la derrota Azteca, orquestada principalmente por Lionel Messi y Enzo Fernández, el cuadro dirigido por el “Tata” Martino se jugará la vida el próximo miércoles 30 de noviembre cuando enfrente a Arabia Saudita.

Mientras tanto, fueron muchos los internautas los que aprovecharon la derrota mexicana y tiraron de creatividad para realizar memes que fueron publicados en redes sociales.

Descripción gráfica de cómo me siento en cada minuto viendo el México vs Argentina: pic.twitter.com/NybWcbeb8n

América Latina toda assim hoje com Argentina e México: #mexicoargentina #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LkvQLp5wLa

– Esa selección argentina te bailó sabroso, Mexico.

– Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor.

– Pero no parecían…

– ¡Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides! pic.twitter.com/aOu10BTrtU

— Simpsonito (@SoySimpsonito) November 26, 2022