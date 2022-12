Así es la aplicación con la que Luka Modric se analiza luego de sus partidos en Qatar 2022 (y cómo le ayuda a mejorar su juego)

“Te ayuda a darte cuenta de los errores que podrías haber cometido durante el partido”, dijo Modric a Fifa.

“A veces te suceden cosas o escenarios similares en la cancha en dos partidos separados, por lo que al usar esta aplicación puedo ver lo que hice en ese momento en particular que no fue bueno e intentar corregirlo para el próximo. Es por eso que, desde el comienzo de mi carrera, siempre me gusta revisar los mejores momentos del juego y ver qué podríamos haber hecho mejor”, completó.