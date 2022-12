Así fue el gesto de Kylian Mbappé al ser preguntado por el duelo que tendrá con Lionel Messi en la final del Mundial

Sin embargo, les toca un rival complicado, ya que la albiceleste también se encuentra en su mejor forma, donde jugadores como Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul han mostrado estar a la altura de la competición.

De hecho, lo que capta la atención de todos los aficionados será el encuentro que tendrán el argentino Lionel Messi con la joven promesa francesa, Kylian Mbappé.

Ambos jugadores no solo han sido un pilar importante para su equipo, sino que están empatados en la lista de los máximos goleadores del Mundial de Qatar, con cinco anotaciones cada uno.

Este enfrentamiento genera mucha expectativa, y recientemente una periodista le comentó al futbolista francés acerca del duelo que tendrá con el argentino.

La cara de Mbappé cuando le preguntan por Messi. 😅🇦🇷🇫🇷pic.twitter.com/xyyfWdbqM2 — Secta Deportiva (@SectaDeporOk) December 15, 2022

El momento ocurrió en la zona mixta, donde los jugadores se retiran del estadio. La periodista le comenta al futbolista que se enfrentará con Lionel Messi en la final del Mundial.

“¿Y ahora contra Messi, no?”, dijo la periodista a Mbappé, quien solo se limitó a hacer un gesto de sorpresa en su rostro, mientras salía del lugar.

Kylian Mbappé generó sorpresa al saberse que, durante la competición mundialista no iba a dar declaraciones a los periodistas. La única vez que dio sus declaraciones con respecto a la competición fue después de su victoria en octavos de final contra Polonia.

En ella, Mbappé aseguró que su concentración es exclusivamente al Mundial de Qatar, y que se ha preparado durante toda la temporada para volver a alzar la copa por segunda vez consecutiva.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario“, dijo Mbappé.

