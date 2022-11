Boxeador argentino reta al Canelo Álvarez: “Si alguien se mete con Messi, saltamos todos los argentinos”

¿Los aficionados? Siguen con una guerra en redes sociales que parece no tener un fin cercano. Están los que apoyan al ‘Canelo’ y quienes defienden a Messi a capa y espada.

En ese grupo de los que están del lado del jugador del París Saint-Germain, también está el boxeador argentino Ezequiel Matthysse, quien le envió un mensaje claro y contundente a Álvarez.

“¿Qué onda, Canelo? Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que acá, si alguien se mete con Messi, saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Guarda, guacho”, dijo Ezequiel.

“Con Messi no, eh. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no, eh. Ojo, guacho”, concluye.

