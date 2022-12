“Buena suerte a nuestro Brasil”: las palabras de apoyo de Pelé a su selección previo a su partido en el Mundial de Qatar

Brasil se encuentra a la expectativa de dos situaciones, uno es el partido que tendrá su selección contra Corea del sur en los octavos de final del Mundial de Qatar este 5 de diciembre y el otro es el estado de salud del ex jugador Pelé, quien sorprendió a todos al ser internado el pasado 30 de noviembre.

El ex jugador de 82 años causó bastante preocupación al conocerse que no solo no respondió a los tratamientos de quimioterapia en su lucha contra un cáncer de colon, sino que además tuvo covid-19 y desarrolló una “infección pulmonar” que lo obligó a ser internado de emergencia.