Carlos “El Pescado” Ruiz: este fue el polémico comentario que hizo el futbolista sobre Lionel Messi tras ganar el Mundial

Sin embargo, un futbolista causó diversas reacciones en redes sociales debido a sus comentarios sobre el argentino, y se trató del exfutbolista guatemalteco Carlos “El Pescado” Ruiz.

El guatemalteco generó polémica este 19 de diciembre ya que publicó un tuit en donde felicitaba a Lionel Messi por los récords obtenidos en el Mundial, pero recalcaba que el argentino no tenía un récord que él si poseía.

“Que grande Messi, tiene todos los récords. Menos uno“, dijo “El Pescado Ruiz”, junto con un emoji de una cara guiñando el ojo y una bandera de Guatemala.

El récord que hace alusión “El Pescado” es el logro de tener más goles anotados con una selección en eliminatorias mundialistas, ya que el guatemalteco tiene 39 goles marcados con la selección de Guatemala.

Que grande MESSI. Tiene todos los records. Menos uno 😉🇬🇹 — Carlos Ruiz (@FishCr20) December 19, 2022

Actualmente “El Pescado” sostiene ese récord por encima de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, que ha marcado 36 goles, y del propio Lionel Messi, que tiene 28 goles anotados.

El último partido disputado por el guatemalteco en una competición mundialista fue el 6 de septiembre de 2016, cuando se enfrentó contra San Vicente y Las Granadinas en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

Reacciones

El tuit de Carlos “El Pescado” Ruiz generó opiniones divididas en redes sociales, por un lado un grupo de personas elogiaron el récord del futbolista guatemalteco.

Sin embargo, otros lo criticaron y lo calificaron de “presumido”, y señalaron que, aunque tenga el récord de mayores goles en eliminatorias mundialistas. no ha obtenido otros logros como los que ha conseguido Lionel Messi.

“Excelente delantero fuiste, pero no es necesario esto“, “Orgullo chapín, nadie te quita el mérito“, “En estos momentos es el récord que menos le importa a Messi“, “Merecidísimo récord Pescadito” y “Messi no podrá dormir porque no tiene ese récord“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.