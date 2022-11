¡Celebró a lo Cristiano Ronaldo! El jugador de Ghana (Osman Bukari) que le anotó a Portugal y no le importó festejar como ‘el Bicho’

Tras el empate de Andre Ayew en el 73, llegó el mejor momento de Portugal, que marcó por mediación de Joao Felix y Rafael Leao, que acababa de entrar en el terreno de juego.

Pero entonces apareció Osman Bukari, quien redujo diferencias cuando quedaba un minuto para el final del tiempo reglamentario y después de marcar un gol que le daba más emociones al juego, celebró como Cristiano Ronaldo: ¡SIUUU!

Es una victoria más que importante para Portugal, que tras la decepción de quedarse fuera de la fase final de la Liga de Naciones con su derrota ante España y con su eliminación en los octavos de Rusia 2018, busca de nuevo ser protagonista en este Mundial.

Osman Bukari doing the Ronaldo celebration after scoring.

