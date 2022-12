¡Como en el 86!: los mejores memes que dejó la proclamación de Argentina como campeona del Mundial de Qatar 2022

Tras un dominio abrumador de la albiceleste en los 80 minutos del encuentro al ganar 2-0, Kylian Mbappé dio un giro inesperado al empatar el encuentro con un tiro penal y una gran anotación en solo dos minutos.

En el tiempo extra, Lionel Messi devolvió la ilusión de los argentinos al anotar en un contragolpe, pero Mbappé no se quedó quieto y volvió a empatar el partido con un tiro penal.

La emoción estaba a flor de piel con la llegada de los tiros penales, pero con una gran actuación de Emiliano Martínez, “La Scaloneta” obtuvo su tercera copa del mundo.

La victoria argentina no ha dejado indiferente a nadie, la emoción si ha visto en las redes sociales. Pero también han surgido los clásicos memes que se han viralizado rápidamente.

We stand with Argentina pic.twitter.com/jxtdeggRpT — Hasbulla 🐐 (@HasbullaHive) December 18, 2022

Argentina unida en un mismo meme pic.twitter.com/ofbiv72XFG — Vockicienta (@VickyBenetti) December 13, 2022

3-2 como en el 86 pic.twitter.com/emQaf4CqyP — Mrs. Kirov (@MalenkaKirov_) December 18, 2022

CHICCCOS SUENA LQ CANCIÓN LIFE IS LIFE COMO EN EL 86 pic.twitter.com/MAMgpuBPFh — HereDik (@Chesuu_) December 18, 2022

How the referees sleep the night before an Argentina game pic.twitter.com/xQwK5lLzBh — Soccer Memes (@SoccerMemes) December 14, 2022

The story of Argentina in the World Cup 2022 😂 pic.twitter.com/9t1pZbuRDN — Football Memes (@ogfootballmemes) December 14, 2022

Muchas felicidades a Argentina por coronarse campeón del mundial pic.twitter.com/XSVF0Xypwd — Carnaval Tercermundista (@CTercermundista) December 18, 2022

Y mientras tanto en Argentina pic.twitter.com/jGcK2o13tc — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) December 18, 2022

Messi can finally rest and watch the sun rise on a grateful universe 🏆 @ESPNFC pic.twitter.com/3kbVosgupM — ESPN (@espn) December 18, 2022

Resumen de la #FIFAWorldCupFinal entre Argentina y Francia. Tremendo lo de Mbappé. pic.twitter.com/F0LTMhTCtH — David Lorao (@goonielor) December 18, 2022

Argentina ganando // Francia mete 2 goles en menos de 5 minutos pic.twitter.com/cXOnKtJ3Fw — Julio (@mierez_julio) December 18, 2022

yo viendo el partido de Argentina -Francia : pic.twitter.com/FiNFfTexN8 — flor 🇦🇷 ,vi a harry y a louis (@holdingothxhs) December 18, 2022

El dibu en los últimos 5 mins del Argentina Francia pic.twitter.com/7Lav3VIMY1 — Jfff (@_jfffff_) December 18, 2022

