Continúan las bajas para Qatar 2022: Inglaterra perderá al lateral del Chelsea, Ben Chilwell, en el Mundial

Pocos minutos antes, el club londinense se había mostrado muy pesimista pero no categórico, indicando que “el defensa debería lamentablemente perderse la Copa del Mundo”, en un comunicado.

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn

— Ben Chilwell (@BenChilwell) November 5, 2022