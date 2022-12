Cristiano Ronaldo: la ira, el insulto y los otros detalles del porqué es suplente en el juego contra Suiza

“Tienes una prisa del c… para echarme, ¡jód…!”, fue el insulto de Cristiano Ronaldo al entrenador de la selección portuguesa, según imágenes de la televisión de ese país.

Cuando fue cuestionado al respecto, Santos dijo que: “En el campo no vi nada. Pero lo que vi en la televisión no me gustó en absoluto. Hemos resuelto este problema entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en el futuro”.

Ante su ausencia en el once inicial, el brazalete de capitán pasa al brazo del veterano defensa Pepe, de 39 años.

La plaza de Cristiano Ronaldo en ataque fue tomada por Gonçalo Ramos, que estará acompañado por Joao Felix a un costado y Bruno Fernandes más retrasado, los tres escoltados por un centrocampista ofensivo como Bernardo Silva.

