“¿Cuánto me pagarás?”: la fuerte reacción que tuvo el entrenador de Irán por una pregunta que le hicieron sobre su país

“¿Está usted bien representando en este Mundial a un país, Irán, que oprime los derechos de las mujeres?”, fue la pregunta que hizo el periodista.

El director técnico inmediatamente le preguntó el medio en donde el periodista trabajaba y cuánto le pagarían por responder a esa pregunta.

“¿Para qué canal trabajas? ¿Cuánto me pagarás por responder a esa pregunta? Eres de una empresa privada, ¿Cuánto me pagarás?”, dijo Queiroz.

“Habla con tu jefe y al final del Mundial puedo darte la respuesta si me haces una buena oferta. Gracias”, finalizó el director técnico.

Iran coach Carlos Queiroz did not take kindly to being asked about the recent women’s rights protests that have clouded their run-up to the tournament 😬

pic.twitter.com/L0gdMo2Rpi

— The Set Pieces (@thesetpieces) November 17, 2022