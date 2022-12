Didier Deschamps: qué dijo el entrenador de Francia ante los rumores de que Karim Benzema jugará la final del Mundial

Sin embargo, ha habido ciertos rumores que apuntan a que el francés Karim Benzema podrá estar cien por ciento recuperado para disputar la final de la copa del mundo, luego de perderse el resto de la competición por diversas lesiones musculares.

Ante el aumento de los rumores, y por tanto, de la emoción de los aficionados franceses, el entrenador de “Les Blues”, Didier Deschamps, fue cuestionado por el estado de Benzema en una reciente conferencia de prensa previo a la final del Mundial.

Deschamps recibió la pregunta de un periodista acerca de si los rumores de la reaparición de Karim Benzema eran ciertos, y cómo iba a implementarlo en el equipo francés.

“Hay reportes el día de hoy de que Karim Benzema regresaría para el Mundial de Qatar. Mi primera pregunta es ¿esto es real? y segundo, si es cierto ¿lo utilizará por algunos minutos en caso sea necesario?“, fueron los comentarios del periodista.

Didier Deschamps says he "prefers not to answer" a question about a report that Karim #Benzema is rejoining the France squad ahead of the final.

🤐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HqIbJSh3Gw

— Juliet Bawuah (@julietbawuah) December 15, 2022