Drama, cansancio, goles y mucho más: ¡Ghana derrota a Corea del Sur en un épico partido en Qatar 2022!

Abdul Salisu fue el primero en poner a celebrar a los ghaneses con un gol al minuto 24, mientras que Mohammed Kudus puso el 2-0 que parecía lapidario para los coreanos…pero la historia a penas empezaba a escribirse y estaba lejos de llegar a su punto final.

Jordan Ayew's cross and the fighter in Mohammed Salisu 🇬🇭😍😍😍🇬🇭

I like paaapic.twitter.com/vMxDKeFPfh

— George Addo Jnr (@addojunr) November 28, 2022