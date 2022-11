El árbitro guatemalteco Mario Escobar viaja a Qatar para cumplir el sueño mundialista

Escobar se define a sí mismo como una persona “seria” y un tanto callada . A pesar de eso, a poco más de dos semanas del Mundial de Qatar 2022 no puede ocultar una sonrisa y se expresa con soltura.

“Somos una familia futbolera. A mis hermanos les gusta, mi mamá se tuvo que adaptar y nunca nos ha dejado de apoyar”, dice. Sobre su padre, Mario Efraín, exárbitro nacional que estuvo cerca de dirigir en el Mundial de Francia 1998, expresa: “Sé que está contento por mí, no lo va a expresar mucho; nos parecemos en la forma de ser”.

En su primer mundial como árbitro, está viendo cómo se materializa el sueño que tuvo desde niño. “Estando ahí —en Qatar— van a haber sentimientos encontrados. Un cúmulo de emociones antes del partido que se nos asigne”, dice con serenidad, mientras mira directo a la cámara en una mañana soleada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), zona 15.

Cuando aterrice en la sede de la Copa del Mundo, Escobar Toca se hospedará en el Hotel Intercontinental, como lo ha hecho en otros eventos —Mundial de Clubes y seminarios—.

“Ahí nos dan una habitación a cada uno, con todas las comodidades para poder hacer nuestro trabajo”.

En cuanto a la estadía, refiere: “Me considero serio y me cuesta empezar una conversación; platicamos un rato con los demás árbitros. Hablamos de futbol. Jugamos ping pong, videojuegos o vamos a la playa que está ahí cerca. Me relaciono más con los de Concacaf, porque compartimos en Copa de Oro y otros eventos”.

En esta etapa trascendental de su vida se enfoca en disfrutar de cada detalle, siempre consciente de la responsabilidad que lleva consigo. En el partido que le toque dirigir espera que se refleje todo el trabajo y esfuerzo que lo han acompañado desde hace 22 años.

“No voy a estar en ningún partido del grupo D —España, Costa Rica, Alemania y Japón— porque mi asistente es costarricense y Fifa cuida esos detalles. Las posibilidades de dirigir a las selecciones de Concacaf son nulas”, explica el silbante.

Sobre las selecciones favoritas para consagrarse en Qatar 2022, el árbitro guatemalteco de 36 años prefiere no emitir opinión.

“Muchas selecciones juegan bien al futbol y van a darlo todo. Nosotros, como árbitros, vamos a querer avanzar y dirigir en octavos, cuartos, semis y, por qué no, la final. Hay que ir con esa mentalidad”.

Ya en el cierre de la entrevista, después de algunas risas y antes de despedirse, Escobar Toca busca en su teléfono la fotografía de un reportaje de Carlos Batres —exárbitro nacional que dirigió en los mundiales de Corea y Japón 2002, y Sudáfrica 2010—.

Luego de varios minutos la encuentra. Es un artículo publicado en la sección de Deportes de Prensa Libre, del 6 de febrero del 2010—. El titular dice: “Irá al Mundial”. Y ahí, con un lápicero, Escobar Toca escribió: “Aquí quiero llegar”.

