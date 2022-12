El concierto sorpresa de Robbie Williams para motivar a Inglaterra antes de enfrentar a Francia en los cuartos de final de Qatar 2022

Según informó este jueves 8 de diciembre el diario Telegraph, fue el seleccionador, Gareth Williams, quien pidió al ex componente de los Take That que diera ese pequeño concierto en el cuartel general de las Tres Rosas en Al Wakrah, municipio situado junto a Doha.

Robbie Williams tomó así el relevo de Ed Sheeran, que fue el encargado de cantar ante los jugadores Three Lions, el himno de la selección inglesa, durante la pasada Eurocopa, en la previa del enfrentamiento de octavos de final contra Alemania.